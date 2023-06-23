الرئيس الفرنسى: علينا إعادة هيكلة ديون الدول الفقيرة

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، ضرورة إعادة هيكلة ديون الدول الفقيرة، مشيرًا إلى أنه جرى تحديد المبادئ التى تقوم عليها الإصلاحات المستقبلية، وتحديد مسار نحو التوازن بين بلدان الشمال والجنوب، وأشار إلى أهمية العمل على الحد من الفقر وانعدام المساواة.





وأضاف ماكرون، فى كلمته بالجلسة الختامية فى القمة الدولية لميثاق التمويل العالمى الجديد، المنعقدة فى العاصمة الفرنسية باريس، التى نقلتها قناة القاهرة الإخبارية: "نعمل على التمويل اللازم من أجل المزيد من الاستثمارات فى عملية التنمية المستدامة وحماية البيئة بشكل أفضل، كما يجب أن نعمل على الحد من الفقر وتخفيض الانبعاثات الكربونية، وإيجاد نوع من الالتزام السياسى من جراء هذه المحادثات، وأن تسهم فى التوصل إلى توافق يسمح لنا بالعمل".

ووتابع الرئيس الفرنسى: "علينا إبرام شراكات مع الدول النامية للتصدى لتغير المناخ، كما أن نعمل على مواجهة التغير المناخى وتخفيض الانبعاثات، فضلا عن معالجة كل مكامن الضعف البيئية والنجاح فى الالتزام معا من أجل الحفاظ على التنوع البيئى".

وواصل: "نعمل على صندوق خاص أنشأناه للطبيعة والغابات، وندرك جميعا أنا بحاجة إلى نوع من الملاءة المالية الكبيرة لتمويل الصحة والتعليم والفرص المتاحة على الصعيد الاقتصادى، وفى الوقت عينه التغير المناخى، كما يجب العمل على حماية الغابات والطبيعة من أجل الطاقة"، متابعًا: "نحن بحاجة إلى تحويل مؤسساتنا أولا عبر الاستثمار فيها أكثر، وثانيا عبر زيادة فاعليتها، ونحتاج إلى خارطة طريق جديدة بين صندوق النقد الدولى والبنك الدولى، وهذا ما ذكرته آنفا، ويجب أن نعمل بشكل أفضل مع مصارف التمويل من خلال المؤسسات العالمية من أجل تفادى تداخل البرامج وللحصول على هيكلة أفضل، ويجب أن نلتزم بإصلاح مؤسساتنا المالية".

وأشار، إلى أهمية اعتماد الحوكمة والعمل على إصلاح المؤسسات لتصبح أكثر عدالة وأكثر تمثيلا لما يحاول المجتمع الدولى فعله.