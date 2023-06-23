العالم اليوم - أسهم أوروبا تفتح على انخفاض وسهم "سيمنز إنرجي" يهوي

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 23 يونيو 2023 12:22 مساءً - فتحت الأسهم الأوروبية الجمعة على تراجع في نهاية أسبوع شهد الكثير من قرارات السياسة النقدية من بنوك مركزية، مما دعم وجهات النظر القائلة إن أسعار الفائدة قد تظل مرتفعة لفترة أطول، فيما هوى سهم سيمنز إنرجي بعد أن سحبت الشركة توقعات الأرباح السنوية.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بحلول الساعة 0713 بتوقيت غرينتش. وخسر المؤشر 2.8 بالمئة منذ بداية الأسبوع مع استيعاب المستثمرين لوقع المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة من بنوك مركزية كبرى واحتمال بقاء التضخم كذلك مرتفعا لفترة أطول. ونزل المؤشر داكس الألماني 0.7 بالمئة، وقاد الخسائر ضمن مؤشرات المنطقة مع هبوط حاد في سهم سيمنز إنرجي بلغ 30.3 بالمئة. وحذرت الشركة التي تزود قطاع الطاقة الكهربائية بمعدات وخدمات من أن تأثير مشكلات في النوعية في وحدتها لتوربينات الرياح سيمتد أثرها لسنوات. وهبط مؤشر النفط والغاز الأوروبي 1.7 بالمئة وقاد تراجعات القطاعات الفرعية على المؤشر الأوروبي.

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