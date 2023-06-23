العالم اليوم - جني الأرباح يكبد أسهم اليابان أول خسارة أسبوعية في 11 أسبوعا

انتم الان تتابعون خبر جني الأرباح يكبد أسهم اليابان أول خسارة أسبوعية في 11 أسبوعا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 23 يونيو 2023 12:22 مساءً - تخلى المؤشر نيكي الياباني عن مكاسب مبكرة حققها في بداية الجلسة الجمعة ليغلق على تراجع ويسجل أول خسارة أسبوعية بعد عشرة أسابيع من الارتفاعات في ظل جني المستثمرين الأرباح قبل موجة بيع متوقعة بنهاية الشهر لإعادة التوازن للمحافظ الاستثمارية.

وهبط نيكي 1.45 بالمئة إلى 32781.54 نقطة بعد أن ارتفع بما وصل إلى 0.8 بالمئة في وقت سابق من الجلسة. وسجل المؤشر بذلك تراجعا بنسبة 2.7 بالمئة للأسبوع وهو أول تراجع أسبوعي منذ 11 أسبوعا.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.38 بالمئة إلى 2264.73 نقطة عند الإغلاق.

ونزل سهم شركة فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 2.38 بالمئة وشكل أكبر ضغط على نيكي. وتراجع سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في شركات التكنولوجيا الناشئة 2.39 بالمئة وسهم شين-إتسو كيميكال لصناعة رقائق السيليكون 1.62 بالمئة.

وخسر قطاع شركات التجارة 3.38 بالمئة ليسجل بذلك أسوأ أداء بين القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو وعددها 33 قطاعا.

كان المؤشر قد صعد بنحو 18 بالمئة هذا الشهر بعد أن رفع الملياردير وارن بافيت حصصه في القطاع.

وخالف قطاع المرافق التوجه العام وارتفع 1.23 بالمئة ليصبح واحدا من قطاعين في المنطقة الإيجابية مع تسجيل سهم طوكيو إلكتريك باور هولدينجز لقفزة بلغت 6.31 بالمئة ليكون أكبر الرابحين على نيكي.