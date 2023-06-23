العالم اليوم - ماكرون: وضعنا صيغة نهائية لمساعدات مناخية بـ100 مليار دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 23 يونيو 2023 12:22 مساءً - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، إن الدول الغنية وضعت الصيغة النهائية لتعهد متأخر بقيمة 100 مليار دولار لتمويل مكافحة تغير المناخ في الدول النامية.

كان ماكرون يتحدث خلال جلسة ختامية لقمة في باريس حيث اجتمع نحو 40 زعيما، من بينهم نحو 20 من أفريقيا إلى جانب رئيس الوزراء الصيني ورئيس البرازيل، لإعطاء دفعة لأجندة مالية عالمية جديدة.

والهدف من القمة هو تعزيز تمويل الأزمات للدول منخفضة الدخل وتخفيف أعباء ديونها وإصلاح الأنظمة المالية بعد الحروب وإتاحة أموال لمواجهة تغير المناخ من خلال تحقيق توافق في الآراء على أرفع المستويات حول كيفية تعزيز عدد من المبادرات المتعثرة لجهات مثل مجموعة العشرين ومؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب) وصندوق النقد والبنك الدوليين والأمم المتحدة.

والتعهد البالغ 100 مليار دولار أقل بكثير من الاحتياجات الفعلية للدول الفقيرة، لكنه أصبح رمزا لإخفاق الدول الغنية في تقديم التعهدات المالية لمكافحة تغير المناخ.

وتسبب ذلك في عدم ثقة في مفاوضات المناخ الأوسع نطاقا بين البلدان التي تحاول تعزيز تدابير خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.