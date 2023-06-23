الدفاع الروسية تعلن تحرير قرية ومدينة فى زابوريجيا ودونيتسك

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة الروسية، فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"، اليوم الجمعة، أن المعلومات حول احتلال القوات الأوكرانية لمنطقة "سادوفويه" غير صحيحة وأنها تحت السيطرة الكاملة للعسكريين الروس، مشيرة إلى أن مدينة أوروجاينويه فى دونيتسك أيضا تحت سيطرة القوات الروسية.
وفى سياق آخر، أعلن حاكم مقاطعة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت، عن تمكن أنظمة الدفاع الجوى من إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق مدينة كورسك، وطلب من السكان عدم لمس قطع الحطام فى حال العثور عليه والإبلاغ عن اكتشافها فقط.
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