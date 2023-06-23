رئيس الوزراء الصينى: تطورنا لا يسبب تهديدا كبيرا.. ولكن فرصة للإصلاح

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء الصينى لى تشيانج، إن حكومة بلاده تولى اهتماما كبيرا بالتطور العالمى والحوكمة العالمية، مشيرا إلى أن الرئيس الصينى اقترح فى السنوات الأخيرة مبادرة التطور العالمى، ومبادرة الأمن العالمى، بالإضافة إلى مبادرة الثقافة والحضارات العالمية، حيث تم الترحيب بها من قبل المجتمع الدولى.





وأضاف تشيانغ، فى كلمته بالجلسة الختامية فى القمة الدولية لميثاق التمويل العالمى الجديد، المنعقدة فى العاصمة الفرنسية باريس، التى نقلتها قناة القاهرة الإخبارية: ولقد ضخت الصين أموالا كثيرة فى الاقتصاد العالمى، وفى العقود الأخيرة ومن خلال سياسة مستقرة شاركنا بأكثر من 30% من النمو العالمى". وتابع رئيس الوزراء الصينى: "خلال هذا العام، أظهر اقتصادنا تحسنا كبيرا، بالإضافة إلى نمو فى إجمالى الناتح المحلى الذى وصل إلى 4.5% خلال الربع الأول من العام، وهذا الرقم من بين الأعلى على مستوى العالم، ولاسيما مقارنة بالاقتصاديات الكبرى". وأشار، إلى أن بلاده تتمتع بقوة كبيرة ولاسيما فى الأسواق الكبيرة والضخمة، بالإضافة إلى الأنظمة التى تطبقها، حيث أضحت تعمل بمبادئ أقوى من ذلك، كما ان التطور الصينى لا يسبب تهديدا كبيرا، بل يجب أن يمثل فرصة كبيرة للإصلاح.

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