العالم اليوم - أردوغان يعتزم الاجتماع بنتنياهو الشهر المقبل

وفي سبتمبر 2022، التقى أردوغان، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لابيد، في نيويورك، في أول لقاء قمة بين قادة البلدين منذ سنوات، ويتوج اللقاء مسارا من خطوات تحسين العلاقات بين البلدين.

وقال مكتب لابيد في بيان رسمي، إنه التقى في نيويورك، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وهذا هو الاجتماع الأول بين رئيس وزراء إسرائيل ورئيس تركيا منذ الإعلان عن إعادة التمثيل الدبلوماسي الكامل وعودة السفراء والقناصل العامين إلى إسرائيل وتركيا.

وأشاد لابيد بزيادة مستوى التمثيل وكذلك تعيين السفيرة الإسرائيلية الجديدة لدى تركيا، إيريت ليليان.

وتحسنت في خلال عام 2022 العلاقات الإسرائيلية التركية، وفيما يلي أبرز التطورات على علاقة البلدين في الأشهر الأخيرة.