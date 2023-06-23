العالم اليوم - "لم يشعروا بشيء".. هذه طريقة "الموت الرحيم" لضحايا الغواصة

انتم الان تتابعون خبر "لم يشعروا بشيء".. هذه طريقة "الموت الرحيم" لضحايا الغواصة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 23 يونيو 2023 02:21 مساءً - لا تزال مئات الأسئلة تبحث عن إجابات، بعد مأساة الغواصة "تيتان" التي عثر على حطامها الخميس، حيث كانت تحاول استكشاف حطام السفينة الشهيرة "تيتانيك" في قاع المحيط الأطلسي.

ولعل من أبرز المعلومات التي يسعى المحققون ومتابعو الحدث حول العالم للحصول عليها، تتعلق بالطريقة التي لقي بها ركاب الغواصة الخمسة حتفهم في الواقعة المأساوية.

وبعد تصريحات خفر السواحل الأميركي، الخميس، التي رجحت حدوث "انفجار كارثي" داخل الغواصة، كشف خبير في علوم الغواصات أن الضحايا لقوا مصرعهم "ربما من دون أن يشعروا بشيء".

وأوضح ويل كونن رئيس لجنة جمعية التكنولوجيا البحرية المعنية بالغواصات المأهولة، ومقرها واشنطن، أن الضحايا الخمسة "ربما لم يكن لديهم الوقت الكافي لاستيعاب ما حدث للغواصة"، في حال صحت نظرية انفجارها من الداخل كما يرى خفر السواحل الأميركي.

وأوضح كونن في تصريحات لـ"رويترز": "إذا انفجرت الغواصة من الداخل فمن المرجح أن ذلك حدث في غضون جزء من ألف من الثانية".

وأضاف الخبير: "ربما يكون ذلك رحمة لأنها كانت نهاية ألطف من الموقف الصعب جدا لوجود الضحايا 4 أيام في مكان بارد ومظلم ومضيق"، حيث انقطعت الاتصالات بالغواصة الأحد وعثر على حطامها الخميس.

وقال: "لذلك، كان هذا سيحدث بسرعة كبيرة. لا أعتقد أن أي شخص كان لديه الوقت الكافي لاستيعاب ما حدث".

المأساة باختصار