العالم اليوم - قائد فاغنر يقر بتراجع القوات الروسية.. ويحدد المناطق

انتم الان تتابعون خبر قائد فاغنر يقر بتراجع القوات الروسية.. ويحدد المناطق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 23 يونيو 2023 02:21 مساءً - قال قائد مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين، الجمعة، إن القوات الروسية تتراجع في شرق أوكرانيا وجنوبها عقب الهجوم المضاد الذي تشنه كييف.

وتتعارض هذه التصريحات مع التأكيدات الأخيرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن أوكرانيا تتكبد خسائر "كارثية".

وقال بريغوجين على وسائل التواصل الاجتماعي: "ميدانيا... يتراجع الآن الجيش الروسي على جبهتي زابوريجيا وخيرسون. القوات الأوكرانية تدفع الجيش الروسي إلى الوراء".

وأعلن الكرملين العام الماضي أنه ضم منطقتي زابوريجيا وخيرسون الواقعتين في جنوب أوكرانيا رغم عدم السيطرة عليهما تماما، وقد حققت أوكرانيا مكاسب محدودة هناك، مؤخرا.

وأضاف بريغوجين: "نحن نغتسل بالدماء. لا أحد يرسل تعزيزات. ما يخبروننا به هو خداع" مشيرا إلى القيادتين العسكرية والسياسية الروسيتين.

وشكك بريغوجين في الأسباب التي كانت وراء قرار بوتين إطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا قائلا "لم بدأت العملية العسكرية الخاصة؟... كانت الحرب ضرورية من أجل الترويج الذاتي لمجموعة من الأوغاد"، بحسب تعبيره.