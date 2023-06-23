شولتس: ألمانيا ستصبح دولة حياة كربونى بحلول 2045

وأشار شولتس، إلى أن تغير المناخ يجب مناقشته مع مجتمعات الأعمال والصناعات، حيث يريدون الحصول على ضمانات بأنهم إن اتبعوا المسار الأخضر لن يمثل مخاطر عليهم.
وأضاف شولتس خلال كلمته فى الجلسة الحوارية فى القمة الدولية لميثاق التمويل العالمى الجديد، المنعقدة فى العاصمة الفرنسية باريس، ونقلتها قناة "القاهرة الإخبارية": "من المهم أن تهتم الدول المستقرة اقتصاديا بالوعود التى تقدمها طوال الوقت، ومن المهم أن نقوم بإجراءات على أرض الواقع، وألمانيا ملتزمة بما أعلنته وسوف تقدم الدعم المالى وتحاول توفير المناخ على المستوى العالمى، وأطلب من الجميع المشاركة فى هذا الأمر".
وتابع المستشار الألمانى: "بينما نكافح تغير المناخ فى ألمانيا سنكون مستعدين دولة تحقق الحياد الكربونى بحلول 2045 فى كل القطاعات، إسكان وتنقل ومواصلات وشبكة الكهرباء والصناعة.. الصناعة لدينا سوف تتطور وتتطور الطاقة المستخدمة بها، وفى عام 2030 سيكون لدينا نسبة 80% من إنتاج الكهرباء مصدره الطاقات المتجددة فى ألمانيا".
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