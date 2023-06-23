رئيس الوزراء الصينى يدعو إلى شراكات مالية عالمية لتنمية الدول الفقيرة

وأضاف تشيانغ، فى كلمته بالجلسة الختامية فى القمة الدولية لميثاق التمويل العالمى الجديد، المنعقدة فى العاصمة الفرنسية باريس، التى نقلتها قناة القاهرة الإخبارية: "الصين بذلت جهودا كبيرا فى ملف التغيرات المناخية، ونعمل على تعزيز جهود إعادة هيكلة الصناعة، بالإضافة إلى العمل على مشروعات جديدة لزيادة مراعاة البيئة".
وتابع: "قللنا من الانبعاثات ونسبة حرق الفحم، وفيما يتعلق بمحاولة استخدام الطاقة الشمسية او طاقة الرياح أو غيرها من الطاقات الخضراء، فإن الصين تمثل أكثر دولة للاعتماد على آليات تحول الطاقة، ونملك آليات كبيرة للعمل على خطوات ملموسة، ونعمل على الحدة من انبعاثات الكربون بحلول عام 2030، وصفر انبعاثات بحلول 2050".
وأوضح: "نعمل على تطوير اقتصادى مبنى على الاستدامة لمصلحة الجميع، كما أننا مستعدون للانضمام إلى تحالف البيئة والإنسان الذى أطلقه عدد من الدول الأخرى".
وأكد: "قدمان مبادرات كثيرة للقضاء على الفقر، وخلال العقد المنصرم، خرج 100 مليون صينى من الفقر، ونعرف ان الفقر المدقع الذى طالما طارد السكان الصينيين اختفى، واليوم نلتزم بمكافحة الفقر المدقع حول العالم، من خلال مبادرة تقديم المساعدات للدول الأكثر فقرا، ونعرف ان الصين وفرت تخفيف الديون مقارنة بالدول المتقدمة الأخرى".
واقترح البدء فى بدء إصلاحات اقتصادية عالمية من أجل ميثاق عالمى جديد، ودعى إلى أن تكون الحوكمة المالية عادلة ومتساوية للجميع من أجل مساعدة الدول النامية للحصول على بيئة تمويل أفضل، وطالب ببدء شراكات مالية جديدة لتعبئة المزيد من الموارد لتنمية الدول النامية.
وذكر: "علينا تعزيز التعاون التجارى وتشجيع الشركات متعددة الجنسية والشركات الكبرى على بذل المزيد من الاستثمارات فى الدول النامية، ويجب على الصين وأوروبا ان تتخطى كل الاختلافات وأن يسعيا إلى الوصول لأرضية مشتركة وأن يتعاونا بشكل أفضل على صعيد الابتكار لمواجهة التوترات على الصعيد العالمى".
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