العالم اليوم - ارتفاع عدد السياح الأجانب في تركيا 16.2% في مايو

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 23 يونيو 2023 04:19 مساءً - ارتفع عدد الزائرين الأجانب في تركيا بنسبة 16.2 بالمئة خلال مايو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ سجل 4.5 مليون، بحسب ما بيانات وزارة السياحة التركية الصادرة الجمعة.

يأتي ذلك بالمقارنة مع 3.87 مليون زائر أجنبي في مايو 2022، وأقل من مليون في مايو 2021 في ظل التأثير القوي للإجراءات التي اتخذت للحد من انتشار كوفيد-19.

وأفادت البيانات بأن الروس والألمان والبريطانيين تصدروا قائمة الزوار الأجانب لتركيا في مايو .

وهبطت الليرة التركية اليوم لمستوى قياسي جديد فوق 25 ليرة للدولار، عقب رفع الفائدة الخميس بأقل من المتوقع.

كما أن تراجع الليرة جاء عقب تأكيد وزير المالية التركي محمد شيمشك بأنه يفضل نظام صرف العملات الأجنبية الحر.وهبطت الليرة التركية اليوم لمستوى قياسي جديد فوق 25 ليرة للدولار، عقب رفع الفائدة الخميس بأقل من المتوقع.

ورفع المركزي التركي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 650 نقطة أساس إلى 15 بالمئة وقال في أول اجتماع له في عهد رئيسته الجديدة حفيظة غاية أركان، التي عينها أردوغان بعد فوزه في الانتخابات الشهر الماضي، إنه سيذهب إلى أبعد من ذلك.

جاءت الخطوة لتمثل تغييرا في المسار بعد تيسير نقدي على مدى سنوات انخفض فيها معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع واحد إلى 8.5 بالمئة من 19 بالمئة في عام 2021 في سياسة غير تقليدية تم اتباعها على الرغم من ارتفاع التضخم.

وكان متوسط التوقعات في استطلاع أجرته وكالة رويترز يشير لرفع أسعار الفائدة إلى 21 بالمئة، وقال محللون إن الرفع الذي جاء دون المتوقع يشير إلى أن أركان ربما لا تتمتع بحرية كبيرة في مواجهة التضخم بقوة تحت إشراف أردوغان.