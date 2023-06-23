العالم اليوم - أسواق الإمارات باللون الأخضر رغم تراجع النفط ومخاوف الفائدة

انتم الان تتابعون خبر أسواق الإمارات باللون الأخضر رغم تراجع النفط ومخاوف الفائدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 23 يونيو 2023 04:19 مساءً - أغلقت بورصتا الإمارات على ارتفاع، الجمعة، إذ بدا أن المستثمرين تجاهلوا أثر انخفاض أسعار النفط ومخاوف بشأن ضعف النمو الاقتصادي العالمي وزيادة رفع أسعار الفائدة.

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أمس الخميس إن البنك سيحرك أسعار الفائدة "بوتيرة حذرة" مع اقتراب صناع السياسة من نقطة توقف لدورة تشديد للسياسة النقدية لم يسبق لها مثيل.

وتراجعت أسعار النفط الخام، المحرك الرئيسي لاقتصادات الخليج، اليوم الجمعة لليوم الثاني واتجهت نحو انخفاض أسبوعي مع تراجع أسعار خام برنت 91 سنتا، أو 1.2 بالمئة، إلى 73.23 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:10 بتوقيت غرينتش.

تحركات الأسعار

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.4 بالمئة مدعوما بصعود سهم هيئة كهرباء ومياه دبي 1.9 بالمئة، وزيادة سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في الإمارة، بنسبة 1.1 بالمئة.

كما زاد سهم شركة إعمار العقارية القيادي 0.8 بالمئة.

وسجل مؤشر دبي مكاسب أسبوعية هامشية بنسبة 0.1 بالمئة ليواصل مكاسبه للأسبوع الثالث.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي المالي 0.3 بالمئة في سادسة جلسة على التوالي يحقق بها مكاسب مدعوما بزيادة سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في البلاد، بأكثر من واحد بالمئة، وصعود سهم شركة ألفا ظبي القابضة 3.1 بالمئة.

وسجل المؤشر ارتفاعا للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 1.2 بالمئة.