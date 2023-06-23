لولا دا سيلفا: البرازيل على المسار الصحيح فى مجال الطاقة

وأضاف دا سيلفا، خلال كلمته فى الجلسة الحوارية فى القمة الدولية لميثاق التمويل العالمى الجديد، المنعقدة فى العاصمة الفرنسية باريس، ونقلتها قناة "القاهرة الإخبارية": "نتعاون على مجموعة من المشروعات فى هذه المنطقة، وتعاوننا مع الكونغو وإندونيسيا والإمارات لتنفيذ الكثير من المشروعات، ولتنفيذ اتفاق باريس الخاص بتغير المناخ، لكى نقوم بحماية البيئة".
وتابع: "فى البرازيل، لدينا مساحات كبيرة من الأراضى التى يجب أن نقوم بحمايتها، ولدينا 300 صنف ونوع مختلف من النباتات والأشجار والحيوانات، بالإضافة إلى ان هناك مشكلة الجريمة المنظمة التى تقوم بقطع الأشجار من الغابات ونحن نحاول منع مثل تلك الممارسات".
وأكد، ان البرازيل لديها فرص كثيرة متاحة فى مجال الطاقة: "نحن على المسار الصحيح وسنلتزم بالتعهدات التى قدمناها، بخصوص مبدأ صفر إزالة الغابات بحلول عام 2050، ونعرف ان هناك 5 غابات كبيرة وضخمة يجب أن نعتنى بها والتى تم الاعتداء عليها أخيرا".
وواصل: "نحن نشهد عالميا يزداد فيه الشرخ بين الأغنياء والفقراء ونعرف ان القوى والنفوذ يتمركز فى الدول التى هى غنية فى الأساس، ويبرز فى هذا الصدد انعدام المساواة، وبالتالى، فإن علينا التطرق إلى كل هذه المسائل ويجب ان نولى أهمية لها".
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