دا سيلفا: أكثر من 900 مليون شخص حول العالم يذهبون إلى فراشهم وهم جائعون

جدة - نرمين السيد - وأضاف دا سيلفا خلال كلمته فى الجلسة الحوارية فى القمة الدولية لميثاق التمويل العالمى الجديد، المنعقدة فى العاصمة الفرنسية باريس، ونقلتها قناة القاهرة الإخبارية: "مثلا، الأرجنتين كانت قد اقترضت أموالا كثيرة من صندوق النقد الدولى وهذا أمر غير مسؤول، ولا نعرف ما فعلته رئاسة الأرجنتين بكل هذه الأموال، واليوم تواجه موقفا اقتصاديا صعبا جدا لأنها لا تملك دولارات كافية لتسديد هذه الديون للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، وبالتالى، فإنه علينا ان ندرك أننا لن نتمكن من العمل مع المؤسسات عينها التى تعمل بهذه الطريقة الخاطئة".

وتابع: "الأمر ذاته ينطبق على مجلس الأمن التابع للمتحدة، ليس بإمكاننا ان ننسخ سياسات الحقبة الماضية، التى كانت تمثل الدول الكبرى فى عام 1945، ولكن على الأمم المتحدة أن تتغير وتصبح أكثر تمثيلا لبقية شعوب العالم، وكانت أمريكا قادرة على إقامة دولة إسرائيل فى عام 1945 لكنها لم تحل مشكلة الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين، وإن لم تتغير كل هذه المؤسسات ستستمر التغيرات المناخية بأن تكون مجرد مهزلة للجميع، كما ان هناك أكثر من 900 مليون شخص حول العالم يذهبون إلى فراشهم وهم جائعون، وبالتالى يجب وضع حل مشكلة القضاء على الفقر المدقع على أجندتنا".