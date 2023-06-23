شولتس: يمكن توفير تكنولوجيا رخيصة وبديلة للوقود الأحفورى

جدة - نرمين السيد - أكد المستشار الألمانى أولاف شولتس، أن الالتزام باستخدام الوقود الأحفورى يقال دائما إنه أرخص، لكن يكننا توفير بدائل تكنولوجية رخيصة، وهذا أمر قابل للتطبيق، وهذا أمر نعمل على تنفيذه، بحيث نفعل ما نقوله.





وأضاف شولتس خلال كلمته فى الجلسة الحوارية فى القمة الدولية لميثاق التمويل العالمى الجديد، المنعقدة فى العاصمة الفرنسية باريس، ونقلتها قناة "القاهرة الإخبارية": "يجب ان نقوم بشيء لكى نجرى إصلاحات للبنك الدولى وبنوك التنمية متعددة الأطراف، وهناك خارطة طريق عمل عليها ألمانيا مع شركاء كثر للبنك الدولى والبنوك الدولية متعددة الأطراف وانا أقدر أن الكثيرين يدعمون هذا الأمر بما فى ذلك الرئيس الجديد للبنك الدولى". وتابع المستشار الألمانى: "نحن فى حاجة إلى التغيير لكى يتوفر لدينا المزيد من الاموال التى نستطيع ان نستخدمها من خلال إدارة بنوك التنمية". وأشار شولتس، إلى أن الحرب الروسية الاوكرانية تمثل خطرا على الأمن والسلام الدولى، بالإضافة إلى الزراعة فى العالم، كما ان مجموعة صغيرة من الدول تحتكر إنتاج السماد، وبالتالى يجب تبنى صناعة السماد فى كل الدول التى توجد بها المواد الخام.

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