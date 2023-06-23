الإعصار يدمر 200 مدرسة فى الهند ويخرجها من الخدمة

جدة - نرمين السيد - تسبب إعصار بيبارجوى، الذى ضرب الهند منذ أيام فى تدمير وتضرر 200 مدرسة، ووفق تقرير بموقع مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "آوتشا" فإنه على الرغم من أن الإعصار لم يكن قويًا كما هو متوقع، إلا أنه ترك آثارًا من الدمار، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية".





وتوقع تقرير "أوتشا" أن هناك آثارًا طويلة الآمد للأطفال الأكثر ضعفًا فى ولاية راجاستان الأشد تضررًا بالإعصار، حيث تضرر أكثر من 58 ألف شخص من بينهم 18 ألف طفل على الأقل من الفيضانات وانقطاع التيار الكهربائى، وتعرضت العديد من الطرق والمبانى لأضرار أو دمرت، بما فى ذلك ما يقرب من 8700 منزل. وأضاف التقرير: "تضررت المزارع بشدة بشكل خاص، حيث يهدد نفوق الماشية بوضع الأسر الضعيفة بالفعل فى مزيد من المحنة بالإضافة إلى انحسار مياه الفيضانات يهدد بزيادة خطر الإصابة بأمراض مثل الكوليرا أو التيفوئيد".

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