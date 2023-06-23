رئيس وزراء باربادوس: جائحة كورونا أعادت العالم 3 عقود للخلف

وأضافت متولى خلال كلمتها بالجلسة الختامية فى القمة الدولية لميثاق التمويل العالمى الجديد، المنعقدة فى العاصمة الفرنسية باريس، ونقلتها قناة القاهرة الإخبارية: "هناك إجماع سياسى على أن التحديات العالمية ومنها التغيرات المناخية أكبر منا جميعا، ونحن فى حاجة إلى العمل معا حتى نتمكن من إحداث فارق".
وتابعت، ان بنوك التنمية متعددة الأطراف يجب ان تغير من طريقة عملها، وهذا أمر مقبول، وإذا تم النظر إلى جائحة كورونا على سبيل المثال، فقد أظهرت أن هناك مليار جرعة يجب أن يتم توفيرها لمواجهة أى تحدى جديد، وتكلفة هذا الأمر كبيرة، وبخاصة أن العالم يواجه 10 أنراض ويجب توفير اللقاحات.
وأوضحت: "واجهنا جميعا جائحة كورونا، ونرى أنها أثرت على كل شخص منا، وأعادتنا عقدين أو 3 عقود إلى الوراء، ويجب ان نكون مستعدين لأى جائحة قادمة، ويجب أن نفكر فيما يمكن يبدو عليها البنك الدولى للتنمية والإعمار فى هذا العقد، فقد أصبحنا فى عالم مختلف".
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