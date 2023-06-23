رئيس الاتحاد الإفريقى: نأمل فى توحيد الجهود العالمية لمواجهة تغيرات المناخ

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس جزر القمر، غزالى عثمانى، رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقى، أنه يجب التكاتف من أجل إيجاد منهجية دولية للتعامل مع كل التحديات، حيث لم تحقق العديد من الدول الغنية تعهداتها بشأن تمويل المناخ.





وأضاف عثمانى خلال كلمته فى الجلسة الحوارية فى القمة الدولية لميثاق التمويل العالمى الجديد، المنعقدة فى العاصمة الفرنسية باريس، ونقلتها قناة القاهرة الإخبارية: "نأمل ان نجد حلولا من أجل مواجهة التغيرات المناخية وتوحيد الجهود للحصول على آلية مناسبة للتعامل مع كل تلك الأزمات".

وتابع، أن أفريقيا مثقلة بالديون، حيث تدفع ثمن الازمات التى أعقبت جائحة كورونا وازمة أوكرانيا، وبالتالى، فإن على الجميع يجب أن يتكاتفوا من أجل إيجاد منهجية دولية سواء فى أفريقيا او أوروبا وحماية التنوع وتحديد المبادئ التى تقوم عليها الإصلاحات الاقتصادية، وتحديد مسار نحو توازن مالى جديد.

وشدد، على ضرورة أن يكون هناك تعاون وثيق بين دول الشمال والجنوب من أجل الحصول على التمويل اللازم الذى تحتاج إليه الدول بخصوص الاستثمار فى التنمية المستدامة وحماية البيئة بشكل أفضل وخفض انبعاثات الاحتباس الحرارى وفرض ضريبة دولية على انبعاثات الكربون.

وواصل: "نعمل جميعا من أجل إيجاد ميثاق عالمى جديد، ومن المهم أن نجد محاور رئيسة ونقاط على الجميع أن يتفق عليها وقواعد نظم مالية جديدة لمواجهة الفقر وتغيرات المناخ وتعزيز صمود الول لمواجهة كل تلك الأزمات والصدمات التى تواجهنا".