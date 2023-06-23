رئيس وزراء الصين: نعمل على تعزيز جهود إعادة هيكلة الصناعة

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الوزراء الصينى لى تشيانغ، ضرورة البدء فى إصلاحات اقتصادية عالمية من أجل ميثاق عالمى جديد، داعياً إلى أن تكون الحوكمة المالية عادلة ومتساوية للجميع من أجل مساعدة الدول النامية للحصول على بيئة تمويل أفضل.





وقال تشيانغ، خلال كلمته بالجلسة الختامية بقمة "ميثاق عالمي جديد"، عرضتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إن بلاده مُصرة على الإصلاح والانفتاح الآخر والحصول علي تطور رفيع المستوى، مشيرًا إلى أن كل الدول مرحب بها للمشاركة فى الفرص التى يوفرها النمو فى الصين، موضحًا أن الصين بذلت جهودا كبيرا فى ملف التغيرات المناخية، ونعمل على تعزيز جهود إعادة هيكلة الصناعة، بالإضافة إلى العمل على مشروعات جديدة لزيادة مراعاة البيئة. كما أكد رئيس الوزراء الصينى أن بلاده تعمل على تطوير اقتصادى مبنى على الاستدامة لمصلحة الجميع، فضلاً عن أنهم مستعدون للانضمام إلى تحالف البيئة والإنسان الذى أطلقه عدد من الدول الأخرى.

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