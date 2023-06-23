العالم اليوم - غوارديولا "يستريح" في مصر.. تفاصيل زيارة ما بعد الثلاثية

انتم الان تتابعون خبر غوارديولا "يستريح" في مصر.. تفاصيل زيارة ما بعد الثلاثية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 23 يونيو 2023 07:20 مساءً - اختار الإسباني جوسيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، مصر لقضاء إجازة رفقة أسرته، عقب تتويج فريقه بثلاثية تاريخية هي الدوري والكأس في إنجلترا ودوري أبطال أوروبا.

وتحدث لموقع "دوت الخليج" رئيس هيئة تنشيط ‏السياحة في مصر عمرو القاضي، عن كواليس الزيارة، التي شملت المناطق الأثرية الشهيرة.

وقال القاضي: "لدى مدرب مانشستر سيتي ولع خاص بالآثار المصرية، وأبلغنا ‏أن زيارة القاهرة كانت حلما يراوده كثيرا لرغبته في التعرف على التاريخ العريق لمصر عن قرب، لذلك كانت ‏جولته الأولى في منطقة أهرامات الجيزة.

وأضاف المسؤول المصري: "رحلة غوارديولا إلى مصر تمتد لنحو 5 أيام، حيث يزور ‏متحف الحضارة المصرية بعد انتهاء جولته في منطقة الأهرامات ثم ينطلق إلى محافظة الأقصر لقضاء ‏أطول فترة ممكنة في معابد الكرنك والأقصر ومقابر وادي الملوك".‏

وتابع القاضي: "يرغب المدرب الإسباني أيضا في زيارة محافظة أسوان، والتنقل ‏بمركب على ضفاف النيل مع عائلته ثم الذهاب إلى معبد أبوسمبل للحصول على جولة ممتعة في ‏المنطقة الأثرية الأشهر جنوبي مصر".

وتحدث عن حرص المسؤولين عن السياحة والآثار في مصر على حسن ‏استقبال غوارديولا وأسرته، منذ لحظة وصوله إلى القاهرة عبر طائرة خاصة وخلال تحركاته في أنحاء البلاد، ‏لتوفير سبل الراحة وتذليل كافة العقبات للمدرب المخضرم.‏

ويسترسل القاضي: "أهدينا غوارديولا قطعة فنية هي مجسم لقناع ‏الملك توت عنخ أمون استقبلها بسعادة غامرة، كما دعوناه لتناول الغداء داخل مطعم مطل على ‏الأهرامات الثلاثة في مشهد بديع، ليعبر عن امتنانه تجاه تلك اللفتة الطيبة".‏

ويذكر رئيس هيئة تنشيط السياحة في مصر لموقع "دوت الخليج": "تحدث المدرب عن انطباعاته ‏الطيبة حول المعاملة الودودة تجاهه في كل مكان من المصريين، واستمتاعه باليوم الأول للرحلة بجانب ‏إعجابه الشديد بالبلاد وما تحتويه من ثقافة وتاريخ".‏

ويشير القاضي إلى حرص "بيب" على قضاء إجازته السنوية في مصر ‏وسط تكتم شديد من أجل الحفاظ على الخصوصية، ومنعا لمطاردة وسائل الإعلام له، حيث يرغب في ‏التمتع بكل لحظة يقضيها بعيدا عن عدسات الكاميرات.‏

وينوه القاضي إلى أن "مصر تشهد إقبالا واسعا من السائحين القادمين ‏من ‏إسبانيا في الآونة الأخيرة، لشغفهم بالحضارة المصرية القديمة، فضلا عن الإشادات التي تتلقاها ‏هيئة ‏تنشيط السياحة من الإسبان وحرصهم على دعوة ذويهم لخوض التجربة".

ويختتم حديثه قائلا: "نحن سعداء بزيارة ‏غوارديولا إلى مصر. هي إشارة إيجابية للخطوات الواسعة التي جرت في الفترة الماضية للترويج للأماكن ‏السياحية والأثرية لدينا، حتى أصبحت بلادنا وجهة أولى لعدد من الشخصيات العامة في العالم".‏