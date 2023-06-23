العالم اليوم - إلغاء إضرابات بمطار هيثرو في لندن بعد اتفاق لتحسين الأجور

انتم الان تتابعون خبر إلغاء إضرابات بمطار هيثرو في لندن بعد اتفاق لتحسين الأجور من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 23 يونيو 2023 07:20 مساءً - ألغى عمال الأمن في مطار هيثرو، الجمعة، 31 يوما من حركات الإضراب كان يعتزمون تنفيذها هذا الصيف في أنباء تثلج صدور المسافرين عبر أكثر مطارات بريطانيا حركة لقضاء عطلتهم الصيفية.

وقالت نقابة "يونايت يونيون" العمالية اليوم إن أكثر من 2000 موظف قبلوا عرضا يزيد الأجور ما بين 15.5 و17.5 بالمئة وإن الإضراب في المطار قد أُلغي نتيجة لذلك.

وكان العمال قد نظموا بالفعل 18 يوما من الإضراب في الأشهر القليلة الماضية بمطار هيثرو.

وأصدرت القيادات في المطارات إخطارات تقول إن من الممكن إدارة العمليات بسلاسة على الرغم من الإضراب في الصيف، لكن الركاب شعروا بالقلق من احتمال تكرار فوضى العام الماضي.

وفي عام 2022، أدت عودة الانتعاش بأسرع من المتوقع في حركة السفر الجوي في موسم الذروة إلى جانب نقص العمالة إلى تأخيرات طويلة في مطارات كثيرة عبر أوروبا.

وعبر مسؤولو مطار هيثرو الذي مر عبره 6.7 مليون مسافر في مايو أيار عن سعادتهم بانتهاء الخلاف.

وقال متحدث باسم المطار "يمكننا الآن المضي قدما معا والتركيز على إمتاع ركابنا بصيف ممتاز".

ومازالت بريطانيا تواجه حركات إضراب في قطاعات أخرى.

ومن المقرر أن يضرب معلمون وعمال السكك الحديدية وأطباء في مقتبل مشوارهم المهني في يوليو.