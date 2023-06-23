العالم اليوم - المعدن الأصفر يتعافى مدعوما بتراجع عوائد السندات الأميركية

انتم الان تتابعون خبر المعدن الأصفر يتعافى مدعوما بتراجع عوائد السندات الأميركية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 23 يونيو 2023 08:18 مساءً - تعافت أسعار الذهب، الجمعة، مدعومة بتراجع في عوائد سندات الخزانة الأميركية واقبال على شراء الأصول الآمنة، غير أن موقف مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي يميل لرفع أسعار الفائدة يعني أن الذهب في طريقه لتكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي.

تحركات الأسعار

بحلول الساعة 14:25 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية إلى 1927.90 دولار للأونصة، بعدما انخفض مقتربا من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر في وقت سابق من الجلسة.

وتراجع المعدن الأصفر 1.5 بالمئة خلال الأسبوع.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 1938.20 دولار.

وهبطت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت ومن المتوقع أن تتكبد خسائر أسبوعية بعد تصريحات جيروم باول رئيس البنك المركزي الأميركي ومسؤولين آخرين التي أججت المخاوف من استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول.

وانخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات لأدنى مستوياته في عشرة أيام، وهو ما يقلل تكلفة الفرصة البلدية لامتلاك الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 22.44 دولار للأونصة لكنها في سبيلها لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ أكتوبر تشرين الأول 2022.

وانخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 920.38 دولار في طريقه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ أغسطس 2022.

وهبط البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1277.46 دولار بعدما سجل أدنى مستوياته منذ مايو 2019 في الجلسة الماضية.