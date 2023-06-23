إكرام بدر الدين لـ إكسترا نيوز: كلمة الرئيس فى قمة باريس تعبر عن رؤية مصر

جدة - نرمين السيد - تحدث الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، عن القمة الدولية لميثاق التمويل العالمى الجديد، والتى تضم العديد من رؤوساء الدول بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى، قائلًا إن كلمة الرئيس السيسى فى الجلسة الختامية مهمة، وتناول فيها عدة نقاط هامة تعبر عن رؤية مصر أمام العالم.





وأضاف "بدر الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية حور محمد، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تمت الإشارة من جانب الرئيس إلى وجود أخطار ومصاعب تهدد العالم ككل، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو تنموية أو تتعلق بالتغيرات المناخية أو تتعلق بالتمويل. وتابع أستاذ العلوم السياسية، أن الرئيس السيسى أشار إلى أنه طالما هذه الأخطار تواجه الجمع، فهى تحتاج أيَا إلى تضافر جهود جميع دول العالم لإنجاح هذه المواجهة، مشيرًا إلى أنه من المهم أن تتحول القرارات التى يتم اتخاذها يجب أن تتحول إلى سياسات وبرامج فعلية تُنفذ على أرض الواقع.

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