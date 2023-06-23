دبلوماسى سابق لـ «القاهرة الإخبارية»: ترامب يسعى لحشد أتباعه لإثارة الفوضى

جدة - نرمين السيد - وأكد ويليام لورانس، خلال لقائه ببرنامج "عين على أمريكا" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الفوز فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية لن يتم ويكتمل إلا عن طريق اكتساب تأييد أصوات هذه النسبة المستقلة.
وأضاف فى حديثه، أنَّ الحراك السياسى الأمريكى الحالى بدأ إثر انتهاك القوانين منذ تولى ترامب الحكم، خاصة أن مؤيدى ترامب قاموا باقتحام بعض الأماكن المهمة بواشنطن، كما تم اتهام ترامب بالاعتداء الجنسى على سيدة، وإذا تم إثبات هذه القضية فسوف يتم دفع غرامة مالية تصل لملايين الدولارات.
وتابع: "نحن أمام رئيس مارق يسعى لحشد أتباعه لإثارة الفوضى، وبسبب هذه الأفعال يخسر ترامب مؤيديه داخل الكونجرس الأمريكى يوماً تلو الآخر".
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