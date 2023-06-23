مندوبة أمريكا بمجلس الأمن: استمرار الحرب الروسية يفاقم أزمة الغذاء العالمية

وأعربت خلال جلسة مجلس الأمن بشأن استخدام المسيرات فى أوكرانيا، عرضتها قناة " القاهرة الإخبارية"، عن قلق بالغ بسبب دمار البنية التحنية، لافتة إلى أن هجمات روسيا أدت إلى قطع الكهرباء وأصبحت كثير من المنازل بلا تدفئة أو كهرباء.
وأضافت: "بوتين اعتقد أن أوكرانيا ستستسلم بدون مقاومة لكن كان مخطئًا، واعتقد أنه لن يشهد تبعات من المجتمع الدولى على فعله، أو أن المجتمع الدولى سيتعب من الحرب، لكن 140 دولة صوتت بشكل متكرر بإدانة الحرب التى شنتها روسيا، وأن أوكرانيا تتمتع بحق الدفاع عن النفس".
ولفتت إلى أن روسيا لم تبرهن على أى خطوات للتفاوض من أجل السلام، ولابد توجيه نداء واضح لبوتين لإنهاء حرب العدوان، لأن استمرارها يؤدى لمزيد من المعاناة للشعب الأوكرانى وللعالم كله، حيث استخدم بوتين الغذاء سلاح حرب، وفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائى.
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