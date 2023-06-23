العالم اليوم - الأسهم الأوروبية تسجل أسوأ أداء أسبوعي في 3 شهور

انتم الان تتابعون خبر الأسهم الأوروبية تسجل أسوأ أداء أسبوعي في 3 شهور من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 23 يونيو 2023 09:22 مساءً - هبطت الأسهم الأوروبية، الجمعة، في ختام أسبوع حافل بقرارات بنوك مركزية بشأن السياسات النقدية عززت الآراء القائلة باحتمال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهوت أسهم سيمنس إنرجي بعدما سحبت توقعاتها للأرباح السنوية.

تحركات الأسعار

أغلق المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي منخفضا بنسبة 0.3 بالمئة بعدما أظهرت بيانات تعثر نمو أنشطة الأعمال بمنطقة اليورو هذا الشهر مع زيادة التباطؤ في قطاع الصناعات التحويلية.

وبلغت خسائر المؤشر 2.9 بالمئة للأسبوع بأكمله ليسجل بذلك أسوأ أداء أسبوعي في أكثر من ثلاثة شهور مع استيعاب المستثمرين لقرارات رفع الفائدة من بنوك مركزية كبيرة منها بنوك إنجلترا والنرويج وسويسرا مع وجود شبح استمرار التضخم مرتفعا لفترة أطول.

ويشعر المستثمرون بالقلق أيضا حيال تأثير دورات التشديد النقدي الممتدة على تعافي الاقتصاد العالمي مع تفاقم المخاوف من حدوث ركود في بريطانيا بعدما رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة 50 نقطة أساس وهو ما تجاوز التوقعات.

وتراجع مؤشر داكس الألماني واحدا بالمئة متكبدا أكبر خسارة بين نظرائه الإقليميين مع هبوط أسهم "سيمنس إنرجي" بنسبة 37.3 بالمئة.

وحذرت الشركة، التي تزود قطاع الطاقة بالمعدات والخدمات، من أن مشاكل الجودة في وحدتها سيمنس جاميسا لتوربينات الرياح ستؤثر عليها لسنوات.