العالم اليوم - الإمارات تدين اعتداءات المستوطنين الإرهابية على قرى فلسطينية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 23 يونيو 2023 09:22 مساءً - دانت دولة الإمارات بشدة اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين الإرهابية على عدد من القرى الفلسطينية، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

ودعت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان السلطات الإسرائيلية إلى خفض التصعيد، وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر والعنف في الأراضي الفلسطينية.

وطالبت الوزارة بمحاكمة من قام بالتصعيد بشكل شفاف ومحايد، ومنع تكرار هذه الأعمال الإرهابية.

وشددت الوزارة على أهمية دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لوقف تصاعد التوتر، والدفع بإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط.

كما شددت على ضرورة وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.