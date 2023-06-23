العالم اليوم - أكبر صفقة في تاريخ ولفرهامبتون.. الهلال السعودي يضم نيفيش

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 23 يونيو 2023 10:23 مساءً - أعلن نادي الهلال السعودي، الجمعة، تعاقده مع قائد ولفرهامبتون لاعب وسط المنتخب البرتغالي روبن نيفيش، بصفقة قياسية للنادي الإنجليزي.

ونشر النادي الاكثر تتويجا بلقب الدوري السعودي مقطع فيديو عبر حسابه على "إنستغرام" يظهر فيه ابن الـ26 عاما بقميص النادي، مرفقا بعبارة "من معقل الذئاب إلى كبير آسيا". وأشار ولفرهامبتون عبر موقعه إلى أن قائده سينضم إلى الهلال "بصفقة قياسية للنادي" الإنجليزي، مقدرة بـ47 مليون جنيه إسترليني (60 مليون دولار) وفق وسائل إعلام بريطانية. ولم يكشف الهلال عن مدة الصفقة، فيما ذكر موقع "ذي أثلتيك" أنه سيوقع على عقد لمدة 3 أعوام. وصل نيفيش إلى ولفرهامبتون عام 2017 قادما من بورتو البرتغالي، وبات ركيزة مع "الذئاب" حيث خاض معهم 253 مباراة مسجلا 30 هدفا و13 تمريرة حاسمة. طفرة سعودية يشهد الدوري السعودي موسم انتقالات صيفي ساخن، مع ارتباط عدد من الأندية بمفاوضات مع لاعبين ومدربين من نجوم الصف الأول في العالم.

يسعى النجوم الجدد للالتحاق بالبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انضم للنصر مطلع العام الجاري حتى يونيو 2025، ولحق به الفرنسيان كريم بنزيمة ونغولو كانتي للدفاع عن ألوان اتحاد جدة بطل الدوري هذا الموسم.

استحوذ في وقت سابق من الشهر الجاري صندوق الاستثمارات العامة، أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم بأصول تتجاوز 620 مليار دولار، على 75 بالمئة من أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي.

ستوفر هذه الصفقة قدرة مالية هائلة للأندية الأربعة، التي تعد الأبرز في المملكة.

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