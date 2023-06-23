العالم اليوم - قائد "فاغنر" يتهم الجيش الروسي بقصف قواته.. وموسكو تنفي

انتم الان تتابعون خبر قائد "فاغنر" يتهم الجيش الروسي بقصف قواته.. وموسكو تنفي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 23 يونيو 2023 10:23 مساءً - اتهم قائد قوات "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين، الجيش الروسي بقصف معسكرات لقواته، الجمعة، بينما نفت موسكو ذلك.

وقال قائد "فاغنر" إن قصف الجيش الروسي أسفر عن مقتل عدد "ضخم" من قواته، متوعدا بـ"الانتقام"، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وفي المقابل، نفت وزارة الدفاع الروسية قصف معسكرات المجموعة، التي لعبت دورا بارزا في التقدم الروسي داخل أوكرانيا.

وقالت الوزارة للصحفيين إن "المعلومات التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي بشأن الضربة التي شنتها القوات المسلحة الروسية على المعسكرات الخلفية العسكرية الخاصة لمجموعة فاغنر كاذبة".

وأضاف الوزارة أن "جميع الرسائل ومقاطع الفيديو التي نشرت على منصات التواصل الاجتماعي نيابة عن بريغوجين بشأن الضربة المزعومة لا تتوافق مع الواقع وهي استفزاز إعلامي".