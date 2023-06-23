مندوبة بريطانيا بالأمم المتحدة : بوتين يقوض الأمن العالمى

جدة - نرمين السيد - وقالت وودورد، إن العالم يحتاج للسلام، لكن أوكرانيا لن يحل فيها السلام طالما بقيت القوات الروسية على أراضيها.

واتهمت مندوبة بريطانيا خلال جلسة مجلس الأمن بشأن استخدام المسيرات فى أوكرانيا عرضتها قناة " القاهرة الإخبارية"، حكومة بوتين بممارسة القتل والتعذيب والقمع الوحشى لحقوق الإنسان فى أوكرانيا، وأنها رفضت طلبات من الأمم المتحدة لمساعدة من هم بحاجة لمساعدة ماسة عقب تدمير سد كاخوفكا.

وأردفت: "بوتين أظهر ازدراء للقانون الدولى، وصم أذنيه عن التكلفة التى تكبدتها أوكرانيا والعالم، ويطلق الصواريخ على كييف حتى فى أوقات زيارة قادة العالم لموسكو سعيا لبناء السلام".

واختمت "الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يقوض الأمن العالمى، ويأخذ الغذاء العالمى رهينة، من خلال عرقلة شحنات الحبوب، ويعتبر البنك الدولى أن احتياجات أوكرانيا للإعمار تفوق 400 بليون دولار".