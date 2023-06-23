حامد فارس لـ«إكسترا نيوز»: زيارة الرئيس لفرنسا مُهمة إنقاذ للدول النامية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن العلاقات المصرية الفرنسية تاريخية قوية بامتياز، لافتًا إلى انه تم أكثر من 25 زيارة متبادلة ما بين الرؤساء والمسئولين على مستوى الدولتين، كما أن الزيارات والملفات متنوعة سواء اقتصادية وسياسية وغيرها.





وأضاف "فارس" خلال حواره مع الإعلامى محمود السعيد، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مشاركة الرئيس السيسى وزيارته لفرنسا لأكثر من 8 زيارات كبيرة مؤثرة، وكانت منتجة فى كثير من القضايا. وتابع أنه كان هناك مؤتمر لدعم دولة السودان الشقيقة ورفع الديون عنها، ودعم الشقيقة ليبيا أيضًا، مشيرًا إلى أنه كان هناك الكثير من التوافقات السياسية الهامة بين الدولة المصرية والفرنسية. وأوضح أستاذ العلاقات الدولية، أن الرئيس السيسى اتخذ سياسة مُنفتحة على جميع الأقطاب الدولية، ولديه بعد واستراتيجية حقيقية لكيفية تنويع وتوسيع شراكات مصر الاستراتيجية مع كل الدول.

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