العالم اليوم - الزمالك إلى ربع نهائي كأس مصر على حساب فاركو

انتم الان تتابعون خبر الزمالك إلى ربع نهائي كأس مصر على حساب فاركو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 24 يونيو 2023 12:22 صباحاً - تأهل الزمالك إلى ربع نهائي كأس مصر لكرة القدم بفوزه على فاركو 3-1 الجمعة بملعب القاهرة الدولي في ثمن النهائي.

سجل للزمالك أحمد سيد "زيزو" (19 من ركلة جزاء) ومصطفى شلبي (45+6) وأحمد فتوح (89)، وسجل لفاركو عمرو جمال (47).

ويلتقي الزمالك مع المقاولون العرب في الدور ربع النهائي في 4 يوليو المقبل.

شوط أول متوسط فنيًا تبادل فيه الفريقان السيطرة والاستحواذ، البداية كانت لفاركو بتسديدة قوية من محمود حماده على حدود منطقة الجزاء أبعدها محمد صبحي بصعوبة إلى ركنية (6).

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء إثر عرقلة أحمد عوض لزيزو، انبرى لها الاخير وسددها إلى يمين الحارس محمد سعيد "شيكا".

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع ومن هجمة مرتدة للزمالك وصلت الكرة لمصطفى شلبي على حدود منطقة الجزاء، راوغ الغيني جيفرسون إنكادا وسددها في أقصى الزاوية اليسرى العليا.

مع بداية الشوط الثاني، أسفر ضغط هجومي للاعبي فاركو عن هدف تقليص الفارق من هجمة منظمة عندما وصلت الكرة ناحية اليسار للبديل أحمد شريف مررها عرضية متقنة وحولها عمرو جمال داخل الشباك.

ورد الزمالك بهدف قتل المباراة وتأكيد التأهل بعد أن تبادل البديل المغربي أحمد بن حاج الكرة مع فتوح، لتصل للأخير داخل منطقة الجزاء سددها قوية مرت من بين قدمي "شيكا" إلى داخل الشباك.

واقتنص البنك الأهلي بطاقة التأهل لربع النهائي بفوز مثير على طلائع الجيش بركلات الترجيح 8-7 بملعب جهاز الرياضة العسكري، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي 1-1.

تقدم الطلائع عن طريق كريم طارق (5) وعادل النتيجة للبنك الأهلي أحمد ياسر (88).

وأكمل البنك الأهلي المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 115 عقب طرد لاعبه أحمد ياسر لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية للخشونة المتعمدة.

يلتقي البنك الأهلي مع بيراميدز في ربع النهائي.