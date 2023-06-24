القاهرة الإخبارية.. الكرملين: أبلغنا بوتين بتمرد قائد فاجنر

جدة - نرمين السيد - وفي وقت سابق، اتهم يفغيني بريغوجين وزارة الدفاع مجددا بعدم تزويد القوات المقاتلة على الجبهات بالذخائر، قائلا إن "قيادات وزارة الدفاع تعتقد أن حياة الجنود رخيصة جدا مقارنة بالذخائر، وترى أنها ستحتاج إلى القذائف للدفاع عن موسكو، لذلك فإن جميع المستودعات قرب موسكو مليئة بها".

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