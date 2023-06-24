العالم اليوم - خروج الجسر الرابط بين القرم وأوكرانيا بعد تعرضه للقصف

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 24 يونيو 2023 01:19 صباحاً - أعلن مسؤول روسي أنّ جسراً مهمّاً يربط بين شبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو ومنطقة في جنوب أوكرانيا تحتلّها القوات الروسية جزئياً أصبح خارج الخدمة بعدما قصفته قوات كييف الخميس.

وقال فلاديمير سالدو، رئيس الإدارة الروسية في الجزء الذي تسيطر عليه من منطقة خيرسون، للتلفزيون الروسي "لسوء الحظ، الجسر تعرض لأضرار أكبر بكثير مما كنّا نعتقد في البداية...خلال الأيام الـ 15 إلى 20 المقبلة، أو حتى أكثر، إلى حين إنجاز العمل وتحديد ما يمكن القيام به، فإنّ الجسر خارج الخدمة المرورية".

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