العالم اليوم - مؤشرات "وول ستريت" تتراجع بشكل جماعي في أسبوع

انتم الان تتابعون خبر مؤشرات "وول ستريت" تتراجع بشكل جماعي في أسبوع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 24 يونيو 2023 01:19 صباحاً - أغلقت الأسهم الأميركية منخفضة، الجمعة، في ختام أسبوع هيمنت عليه شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول التي أشار فيها لاحتمال رفع الفائدة مجددا لكنه تعهد بأن يتوخى البنك المركزي الحذر.

وتراجعت المؤشرات الرئيسية الثلاثة للسوق في موجة بيع واسعة، وتأثر المؤشر ناسداك المجمع بهبوط أسهم الشركات الكبيرة سريعة التأثر بحركة الفائدة.

وقطع المؤشر ناسداك موجة صعود استمرت ثمانية أسابيع وهي الأطول منذ مارس 2019 بينما أنهى المؤشر ستاندرد اند بورز مكاسبه التي استمرت خمسة أسابيع في أطول سلسلة مكاسب له منذ نوفمبر 2021.

وسجل ستاندرد اند بورز 500 وناسداك أكبر خسائرهما بالنسبة المئوية من الجمعة إلى الجمعة منذ مطلع مارس حينما تأثرت السوق بأزمة السيولة في البنوك المحلية الأميركية.

تحركات الأسهم

بحسب البيانات الأولية، أغلق ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 33.48 نقطة أو 0.76 بالمئة عند 4348.41 نقطة، في حين تراجع ناسداك المجمع 138.09 نقطة أو 1.01 بالمئة إلى 13492.52 نقطة.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 217.07 نقطة أو 0.64 بالمئة إلى 33729.64 نقطة.

وفي أسبوع، سجل ستاندرد اند بورز 500 تراجعا بنسبة 1.75 بالمئة، وتراجع ناسداك بنسبة 2.11 بالمئة، وهبط داو جونز 1.98 بالمئة.