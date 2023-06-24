جدة - نرمين السيد - ووفقا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية، تم تسجيل الهزة فى الساعة 2.39 بالتوقيت المحلى (20.39 بتوقيت موسكو). وكان مصدر الزلزال يقع على عمق 330 كيلومترا تحت سطح الماء شرقى خليج الصويا. وحتى الآن، لم ترد أى تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار بسبب الزلزال. فيما نفت السلطات خطر حدوث تسونامي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هزة أرضية بقوة 5.8 درجات قبالة سواحل هوكايدو اليابانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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