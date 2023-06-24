خبير لـ«إكسترا نيوز»: هناك خلل كبير بقضية التمويل الموجه للتنمية المستدامة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية، إن انعقاد قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد، بما يضمه من حضور للدول الغنية ومؤسسات التمويل الدولية مثل صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى ونادى باريس، مع الدول ذات الاقتصادات الناشئة، من شأنه أن يوفر منصة للحوار والنقاش وإيصال وجهة نظر كل طرف إلى الجانب الآخر.





وأضاف "سمير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى هشام عبدالتواب، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه كان هناك خللًا كبيرًا يتعلق بقضية التمويل الموجه للتنمية المستدامة، وتمويل المشروعات المتعلقة بمكافحة التغيرات المناخية. وتابع أنه كان أمام الدول الفقيرة والدول ذات الاقتصادات الناشئة إما أن تختار بين هذا أو ذاك، إما أن تمضى فى مسار التنمية المستدامة وتتراجع عن مشروعاتها فيما يتعلق بمواجهة التغيرات المناخية. وأوضح خبير العلاقات الدولية، أن كلمة الرئيس السيسى خلال قمة ميثاق التمويل العالمى، كانت تتحدث فى إطار ضرورة أن تُعيد الدول الغنية حساباتها فيما يتعلق بوصول الدول الفقيرة إلى مصادر التمويل.

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