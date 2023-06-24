العالم اليوم - قائد فاغنر: أسقطنا مروحية عسكرية روسية

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 24 يونيو 2023 04:24 صباحاً - قال قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين الذي أعلن التمرد على القيادة العسكريّة الروسيّة، ليل السبت إنّ قوّاته أسقطت مروحيّة عسكريّة روسيّة.

وذكر بريغوجين في رسالة صوتيّة جديدة "الآن فتحت مروحيّة النار على رتل مدنيّ، وقد أسقطتها وحدات فاغنر"، من دون أن يُحدّد مكان الواقعة.

في الأثناء، دعا حاكم منطقة روستوف السكان إلى ملازمة منازلهم بعد تمرد مجموعة فاغنر.