فلسطين: أخطر أشكال الإرهاب هو الذي تتعرض فيه أمة لحملة إرهاب مستمرة ومنهجية

جدة - نرمين السيد - شدد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، الجمعة، على أن أخطر أشكال الإرهاب هو الذى تتعرض فيه أمة بأكملها وشعبها وأرضها لحملة إرهاب مستمرة ومنهجية، منوها إلى مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنين قتل الفلسطينيين وتشويههم، وإرهاب الأطفال، وسرقة الأراضي، وهدم المنازل، وحرق القرى، وتدنيس المساجد والكنائس، بينما يهتفون بشكل علنى "الموت للعرب"، مع تمتعهم بالإفلات التام من العقاب.





وأضاف منصور- فى كلمة دولة فلسطين خلال المناقشة العامة لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب فى قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك- أن الشعب الفلسطينى من حوارة إلى ترمسعيا واللبن الشرقية وبرقة وبيتا وجنين ونابلس والقدس والخليل ومسافر يطا إلى عين سامية وخربة حمصة والخان الأحمر وغزة، وفى كل مكان فى فلسطين، هو ضحية هذا الإرهاب الذى ترعاه الدولة، مشددا على أن الشعب الفلسطينى يستحق تضامن المجتمع الدولي، وله الحق فى الحماية الدولية.

وأكد منصور أن هذا هو أخطر أشكال الإرهاب، وهو الإرهاب الذى تحركه وترعاه الدولة؛ الإرهاب الاستعمارى النابع من إنكار وجود الأمة وحقوقها؛ الإرهاب الذى يتم فيه تهجير شعب قسرا وسرقة أرضه وموارده، مشددا على أنه فى ظل هذا الحكم الاستعمارى العسكرى لا يوجد أمن بشري، ولا كرامة إنسانية.

وأشار إلى أن دولة فلسطين تنضم إلى دول منظمة التعاون الإسلامى فى التأكيد على الدور المهم للاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب، وتعبر عن أسفها الشديد لأن المراجعة الثامنة فشلت فى التوصل إلى توافق فى الآراء بشأن العديد من المقترحات التى تعكس الاتجاهات الجديدة الناشئة، ولا سيما تلك الناجمة عن تصاعد ظاهرة "الإسلاموفوبيا"، بما فى ذلك حرق المصحف الشريف وتدنيس المساجد، مشيرا فى هذا السياق إلى حرق وتمزيق المستوطنين المصحف بعد اقتحامهم لمسجد قرية عوريف.

وأكد منصور التزام دولة فلسطين التام بالاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب وركائزها الأربع، وبالكفاح العالمى لمنع الإرهاب، بما يتماشى مع القانون الدولي، بما فى ذلك القانون الدولى الإنسانى وحقوق الإنسان وقانون اللاجئين.

كما أكد منصور أن مسؤولية المجتمع الدولى ضمان محاسبة القوة القائمة بالاحتلال ومسؤوليها وقواتها العسكرية ومليشيا المستوطنين على استمرارهم فى ارتكاب أعمالا إرهابية بحق الشعب الفلسطيني، منوها بأن مطاردة إسرائيل غير القانونية والشائنة لمنظمات المجتمع المدنى تحت عنوان "الإرهاب" ليست عشوائية أو عرضية، بل تهدف إلى إسكات ونزع الشرعية وقمع أى معارضة لحكمها الاستعمارى العسكرى الدائم.

وقال إن المخزى أن إسرائيل وجيشها المحتل ومستوطنيها لم يدرجوا إلى الآن فى قائمة مرتكبى الجرائم ضد أطفالنا، مشددا على أن الأطفال الفلسطينيين يستحقون الأفضل، وأن سيادة القانون الدولى تستحق الأفضل.