العالم اليوم - روسيا.. آخر تطورات "العصيان المسلح" لـ"فاغنر"

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 24 يونيو 2023 07:20 صباحاً - زعم مؤسس قوات "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة، يفغيني بريغوجين، أن القوات المسلحة الروسية استهدفت قواته المشاركة في العملية العسكرية بأوكرانيا، الأمر الذي نفته وزارة الدفاع نفيا قاطعا، فيما فتح جهاز الأمن الاتحادي الروسي "قضية جنائية" ضد بريغوجين بموجب المادة الخاصة "الدعوة إلى تمرد مسلح".

*فيما يلي آخر تطورات "التمرد المسلح" الذي يقوده مؤسس "فاغنر": قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتلقى تقارير "متواصلة" من الأجهزة الأمنية بشأن تمرد فاغنر. أعلنت العاصمة الروسية، اليوم السبت، عن إجراءات أمنية على خلفية دعوة بريغوجين لعصيان مسلح.

رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين يقول إن ثمة "أنشطة لمكافحة الإرهاب" جارية في المدينة، مشيرا إلى أنه تم تعزيز الإجراءات الأمنية واتخاذ إجراءات لمكافحة الإرهاب في موسكو ولمنع وقوع أحداث. أعلن حاكم منطقة ليبيتسك الروسية، إيغور آرتامونوف، صباح اليوم السبت، تعزيز الإجراءات الأمنية في المنطقة، وحث السكان على تجنب السفر في الاتجاه الجنوبي، وخاصة إلى إقليم فورونيج.

نشرت مواقع تواصل وقنوات "تلغرام" مقاطع فيديو تظهر توقف مركبات ودبابات أمام مبنى وزارة الدفاع الروسية في مدينة روستوف.

نقلت مصادر من روستوف أن مجهولين بلباس عسكري مموه طوقوا مقر المنطقة العسكرية الجنوبية والمقر الرئيسي لوزارة الداخلية ومبنى إدارة المدينة.

أكد حاكم مقاطعة روستوف، فاسيلي غولوبيف، أن وكالات إنفاذ القانون تبذل كل ما هو ضروري لضمان سلامة سكان المقاطعة.

فتح جهاز الأمن الاتحادي الروسي قضية جنائية ضد بريغوجين تحت المادة الخاصة بـ "الدعوة إلى تمرد مسلح".

أكدت النيابة العامة أن فتح القضية مبرر وله أساس قانوني، مضيفة أنها ستعطي تقييما قانونيا لأعمال بريغوجين في وقت لاحق.

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن المدعي العام إيغور كراسنوف أطلع الرئيس فلاديمير بوتين على فتح القضية الجنائية على إثر "محاولة تنظيم تمرد مسلح". ردود أفعال وإجراءات الأجهزة الأمنية والجيش دعا جهاز الأمن الاتحادي الروسي عناصر جماعة "فاغنر" لاتخاذ إجراءات لإلقاء القبض على بريغوجين وعدم الامتثال لأوامره.

قادة الجيش الروسي يدعون "فاغنر" للانصياع لإرادة الرئيس فلاديمير بوتين.

دعا قائد قوات العملية العسكرية الخاصة الجنرال سيرغي سوروفكين، الجمعة، قيادة وقياديي ومقاتلي شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة إلى إطاعة إرادة وأمر الرئيس الروسي، والتوقف عن التمرد.

حذر نائب رئيس هيئة الأركان الروسية، الفريق فلاديمير أليكسييف، يوم الجمعة، مجموعة "فاغنر"، من توجيه ضربة لسمعة روسيا والقوات المسلحة الروسية.

تم نشر نقاط تفتيش عسكرية بالقرب من مقر المنطقة العسكرية الجنوبية في مدينة روستوف على الدون بجنوب روسيا، وتسيير دوريات للشرطة بوسط المدينة. ردود الفعل الدولية نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين أميركيين قولهم، إن الولايات المتحدة تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في روسيا في أعقاب تصريحات بريغوجين.

البيت الأبيض: نراقب الوضع في روسيا وتم إطلاع بايدن على تحركات فاغنر ضد قيادة الجيش الروسي. بدايات التمرد: اتهم قائد مجموعة فاغنر الجيش الروسي بقصف معسكرات لقواته.

أكد قائد فاغنر أن قصف الجيش الروسي أسفر عن مقتل عدد ضخم من قواته.

توعد قائد مجموعة فاغنر بالانتقام بعد قصف الجيش الروسي قواته.

قال قائد فاغنر إن قواته أسقطت مروحية عسكرية روسية.

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