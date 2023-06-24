العالم اليوم - رغم "التمرد".. روسيا توجه ضربات ليلية جديدة على مدن أوكرانية

انتم الان تتابعون خبر رغم "التمرد".. روسيا توجه ضربات ليلية جديدة على مدن أوكرانية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 24 يونيو 2023 08:18 صباحاً - رغم التطورات الجارية في روسيا، والمتمثلة في "التمرد المسلح" الذي يقوده قائد قوات فاغنر يفغيني بريغوجين، شنت القوات الروسية هجوما صاروخيا جديدا على عدد من المدن الأوكرانية، ليل السبت، ما أدّى إلى وقوع إصابات وأضرار، وفق السلطات الأوكرانيّة.

ففي دنيبرو، وسطأوكرانيا "دُمّر عدد من المنازل بالكامل. ثمّة حفرة ضخمة بعد الانفجار. وهناك ضحايا"، حسب ما قال رئيس البلديّة بوريس فيلاتوف عبر تلغرام.

وفي العاصمة كييف، أكّد رئيس الإدارة العسكريّة للعاصمة سيرغي بوبكو أنّ الدفاع الجوّي دمّر "أكثر من 20 صاروخًا في المجال الجوّي حول كييف"، وفقا لما ذكرته فرانس برس.

وقد تساقطت أنقاض في أعقاب ذلك متسبّبةً بدمار وباشتعال حريق في مبنى مكوّن من 24 طبقة. وبحسب المصدر ذاته، أصيب شخصان على الأقلّ بجروح.

في خاركيف، شرقي البلاد، دُمّر أنبوب غاز وتسبّب في اندلاع حريق، من دون تسجيل إصابات، بحسب حاكم المنطقة أوليغ سينييغوبوف.

من جهته، تحدّث سلاح الجوّ الأوكراني عن تحليق صواريخ خصوصا باتّجاه مناطق سومي، شمال شرقي أوكرانيا، وبولتافا ودنيبرو وسط البلاد. ودعا سكّان منطقتَي ميكولاييف وخيرسون إلى ملازمة الملاجئ.

وكانت السلطات الأوكرانية، قامت بتفعيل نظام الدفاع الجوي في كييف، وتلا ذلك سماع انفجارات في خاركيف وكييف، فيما ساد أوكرانيا بكاملها حال من التأهّب استعدادا لضربات روسية.

وقالت الإدارة العسكريّة في كييف على تلغرام إنّ نظام "الدفاع الجوّي في العاصمة يعمل".

ثمّ تحدّث رئيس البلدية فيتالي كليتشكو عن "انفجارات" في منطقة سولوميانسكي، مضيفا "جميع خدمات (الإنقاذ) أرسلت إلى المكان".

توازيا "سُمع دويّ انفجارات" في خاركيف، حسبما قال إيغور تيريخوف رئيس بلدية ثاني مدن البلاد.