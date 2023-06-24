بوريل: قلقون إزاء عنف المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة

جدة - نرمين السيد - أعرب الممثل السامى للاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية جوزيف بوريل، يوم الحمعة، عن قلق الاتحاد الأوروبى إزاء التصعيد الأخير للعنف فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، الذى أدى إلى وقوع أعداد مروعة من الضحايا.





وأدان بوريل -فى بيان صادر عنه- هجمات المستوطنين الإسرائيليين ضد المدنيين الفلسطينيين فى الضفة الغربية المحتلة. وطالب بوريل إسرائيل بضمان حماية المدنيين فى الأراضى المحتلة. وفى السياق ذاته، أدان الاتحاد الأوروبى قرار إسرائيل المضى قدما فى التخطيط لما يقرب من 1000 وحدة استيطانية، فى أعقاب قرارها بالتخطيط المسبق لأكثر من 4500 وحدة استيطانية فى الضفة الغربية المحتلة. وقال بوريل نحث جميع الأطراف على اتخاذ خطوات فورية لإنهاء دورة العنف المميتة، ووقف الإجراءات الأحادية التى تغذى التوترات، ومنع المزيد من الخسائر فى الأرواح، وضمان المساءلة، وتقديم مرتكبى الجرائم إلى العدالة، والانخراط فى الجهود المبذولة لإنشاء حل سلمي.

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