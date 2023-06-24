قائد مجموعة فاجنر يتوعد بالانتقام من الجيش الروسى بعد قصف قواته

جدة - نرمين السيد - توعد يفجينى بريجوجين، قائد مجموعة "فاجنر"، الجيش الروسى بالانتقام بعدما صرح بأن قواته تعرضت للقصف من قبل القوات الروسية فى أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل عدد ضخم من قواته.





وحسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "فرانس برس"، فقد اتهم قائد "فاجنر"، وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو بإصدار الأمر بقصف قواته.

وكان الكرملين أعلن، مساء أمس الجمعة، أنه تم إبلاغ الرئيس فلاديمير بوتين، بتمرد قائد مجموعة "فاجنر" العسكرية، مشددًا على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.

كما أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب فى روسيا، مساء أمس، أنها رفعت قضية جنائية ضد يفجينى بريجوجين، قائد "فاجنر"، وذلك بعد دعوته إلى التمرد المسلح، مؤكدة أنه لا صحة لمزاعم قائد قوات فاجنر.

واتهم قائد مجموعة فاجنر، الجيش الروسى بقصف معسكرات لقواته، داعيًا الجيش الروسى لعدم التعرض لقواته، وأشار إلى أن وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو أمر بقصف قوات "فاجنر" فى أوكرانيا، موضحًا أن لديه 25 ألف مقاتل فى روسيا.

وقال يفجينى بريجوجين، إنه سيكشف عن سبب الفوضى الراهنة، ورحب بكل من يريد الانضمام إلى قوات فاجنر لإنهاء الفوضى الحالية.

وقال يفجينى بريجوجين، إن وزير الدفاع الروسى استخدم المدفعية والمروحيات لتدمير قوات فاجنر، مشددًا على أن تصرفات فاجنر لن تعطل عمل القوات الروسية فى أوكرانيا بأى شكل، قائلا إن تحركاتهم ليست موجهة ضد الجيش الروسى.