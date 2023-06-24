السعودية: وصول أولى طلائع الحجاج لمكة عبر قطار الحرمين السريع

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "الإخبارية" السعودية اليوم أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تقدم خدماتها عبر أحد أطول القطارات فى العالم لحجاج بيت الله الحرام؛ لتعزيز التكامل والترابط مع أنماط منظومة النقل كافة، إذ يخدم القطار الواصلين عبر المطار لنقلهم إلى مكة المكرمة.

ويجرى تشغيل قطار الحرمين السريع بـ 35 قطارًا كهربائيًّا، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للقطار 417 راكبًا عبر 13 عربة.