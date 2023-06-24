جدة - نرمين السيد - وبحسب الوكالة، فقد أظهرت مقاطع مصورة على قنوات تطبيق "تيليجرام" الخاصة بمدينة روستوف أون دون الروسية، فى وقت مبكر يوم السبت، رجالا مسلحين يرتدون أزياء رسمية، ويطوقون مقر الشرطة المحلية التابع لوزارة الداخلية فى المدينة.
وقالت "رويترز" إنه لم يتضح على الفور من هم المسلحين، مضيفة أنها تأكدت من أن الموقع هو مقر الشرطة المحلية، لكنها لم تستطع تحديد وقت تصوير المقطع.
وأعلنت السلطات فى مناطق جنوب روسيا اتخاذ إجراءات للحفاظ على الأمن العام، بعدما هدد يفجينى بريجوجين رئيس مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة أنه يعتزم إرسال رجاله إلى موسكو للإطاحة بالقيادة العسكرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مسلحون يطوقون مقر الشرطة بمدينة روستوف الروسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.