مسلحون يطوقون مقر الشرطة بمدينة روستوف الروسية

جدة - نرمين السيد - وبحسب الوكالة، فقد أظهرت مقاطع مصورة على قنوات تطبيق "تيليجرام" الخاصة بمدينة روستوف أون دون الروسية، فى وقت مبكر يوم السبت، رجالا مسلحين يرتدون أزياء رسمية، ويطوقون مقر الشرطة المحلية التابع لوزارة الداخلية فى المدينة.

وقالت "رويترز" إنه لم يتضح على الفور من هم المسلحين، مضيفة أنها تأكدت من أن الموقع هو مقر الشرطة المحلية، لكنها لم تستطع تحديد وقت تصوير المقطع.

وأعلنت السلطات فى مناطق جنوب روسيا اتخاذ إجراءات للحفاظ على الأمن العام، بعدما هدد يفجينى بريجوجين رئيس مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة أنه يعتزم إرسال رجاله إلى موسكو للإطاحة بالقيادة العسكرية.