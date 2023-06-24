الرئاسة الأوكرانية: ما يحدث فى روسيا الآن هو مجرد بداية

جدة - نرمين السيد - قالت الرئاسة الأوكرانية، اليوم السبت، إن ما يحدث فى روسيا الآن هو مجرد بداية، وذلك تعليقًا على إعلان قائد قوات "فاجنر" يفجينى برجوجين تمرده ضد الجيش الروسى، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" منذ قليل.





ووفقا لوكالة "فرانس برس"، فقد اتهم قائد "فاجنر" يفجينى بريجوجين، وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو بإصدار الأمر بقصف قواته، متوعدًا بالانتقام من الجيش الروسى بعد قصف قواته ومقتل عدد ضخم منهم.

وكان الكرملين أعلن، مساء أمس الجمعة، أنه تم إبلاغ الرئيس فلاديمير بوتين، بتمرد قائد مجموعة "فاجنر" العسكرية، مشددًا على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.

كما أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب فى روسيا، مساء أمس، أنها رفعت قضية جنائية ضد يفجينى بريجوجين، قائد "فاجنر"، وذلك بعد دعوته إلى التمرد المسلح، مؤكدة أنه لا صحة لمزاعم قائد قوات فاجنر.

وقالت وسائل إعلام روسية، اليوم السبت، إنه تم فرض نظام مكافحة الإرهاب فى العاصمة موسكو بعد تمرد قوات "فاجنر"، لافتة إلى أن قوات الأمن طوقت مبنى تابع لقوات "فاجنر" فى سانت بطرسبرج.

كما أعلن عمدة موسكو سيرجى سوبيانين، تعزيز الإجراءات الأمنية فى الشوارع الرئيسية بالعاصمة الروسية، وإلغاء جميع الفعاليات العامة فى المدينة.