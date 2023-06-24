الأمن الروسى يدعو إلى اعتقال قائد فاجنر ويتهمه بالتمرد المسلح

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان للأمن الفيدرالى الروسى بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية "ندعو مقاتلى مجموعة فاجنر العسكرية إلى عدم ارتكاب الأخطاء، التى لا يمكن الرجوع عنها، ووقف أى أعمال عنيفة ضد الشعب الروسي، وعدم الانصياع لأوامر بريجوجين الإجرامية والغادرة، واتخاذ إجراءات لاعتقاله".
وأضاف البيان: "أن الجيش الروسى يواصل تنفيذ المهام القتالية على خطوط التماس مع القوات الأوكرانية فى منطقة العملية العسكرية الخاصة".
وأشارت وكالة أنباء "تاس" إلى تشديد الإجراءات الأمنية فى محيط المنشآت الحيوية فى موسكو، ووضع المرافق العامة والبنى التحتية تحت الحماية المشددة، موضحة أنه جرى انتشار أمنى ونشر آليات مدرعة عسكرية تابعة للجيش الروسى وسط العاصمة موسكو ومحيط الكرملين.
وفى وقت سابق، أعلن قائد مجموعة فاجنر يفجينى بريجوجين، اليوم السبت، أن قواته أسقطت مروحية عسكرية روسية وذلك بعد إعلان تمرده على روسيا.
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