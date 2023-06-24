تايوان: 8 طائرات عسكرية صينية عبرت خط المنتصف بمضيق الجزيرة

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم السبت، إن 8 طائرات عسكرية صينية عبرت خط المنتصف بمضيق تايوان، واقتربت على مسافة 44.4 كيلومتر من سواحل تايوان، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز".





ويتصاعد التوتر الصينى الأمريكى حول تايوان منذ زيارة نانسى بيلوسى إلى الجزيرة فى أغسطس الماضى، عندما كانت رئيسة مجلس النواب الأمريكى فى ذلك الوقت. ونددت السلطات الصينية بهذه الزيارة، إذ تعتبر بكين أن تايوان منطقة صينية، واصفة زيارة بيلوسى بأنها دعم أمريكي للانفصالية التايوانية، وردت الصين على هذه الزيارة بإجراء مناورات عسكرية واسعة النطاق فى المنطقة.

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