وزارة الدفاع الروسية تتعهد بضمان سلامة مقاتلى «فاجنر».. شرط التراجع

جدة - نرمين السيد - ناشدت وزارة الدفاع الروسية مقاتلى مجموعة "فاجنر" العسكرية الخاصة، بالتواصل مع ممثلى هيئات إنفاذ القانون الروسيين، وعدم الانصياع لقائد المجموعة يفجينى بريجوجين، واعدة إياهم بضمان سلامتهم، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





ووصفت وزارة الدفاع الروسية ما يقوم به رئيس المجموعة بأنه بمثابة خداع لأفرادها، واستدراج لهم إلى مغامرة إجرامية، متعهدة بـ"ضمان سلامة" مقاتلى المجموعة حال انسحبوا مما وصفته بـ"المغامرة الإجرامية".

وقالت الدفاع الروسية: "لقد خُدعتم للمشاركة فى مغامرة بريجوجين الإجرامية، تواصلوا مع ممثلين لوزارة الدفاع الروسية ووكالات إنفاذ القانون فى أسرع وقت ممكن.. نحن نضمن سلامة الجميع".

وأشارت إلى أن العديد من عناصر فاجنر تواصلوا معها لطلب العودة إلى ثكناتهم.

وكان بريجوجين، توعد الجيش الروسى بالانتقام، بعدما صرح بأن قواته تعرضت للقصف من قبل القوات الروسية فى أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل عدد ضخم من قواته، كما اتهم وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو بإصدار الأمر بقصف قواته.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن الأجهزة الأمنية والعسكرية تتعامل مع دعوة للعصيان المسلح أطلقها مؤسس مجموعة "فاجنر"، وذلك على خلفية زعمه أن قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسى.

وأوضحت خلال بيان لها، أن جميع الرسائل ومشاهد الفيديو التى انتشرت على الشبكات الاجتماعية والمنسوبة لمؤسس مجموعة "فاجنر" حول "ضربة وجهتها وزارة الدفاع الروسية" للمعسكرات الخلفية للمجموعة لا تتوافق مع الواقع، معتبرة إياها استفزازًا إعلاميًا.